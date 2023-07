Thomas Anders: Große Sorge um den Schlagerstar

Heute nach Kapstadt, morgen Hongkong, übermorgen nach New York – so oder so ähnlich sah der Alltag des Musikers in den letzten Jahren aus. Puh! Da wird einem schon beim Zuhören schwindlig. "Wir werden ja alle nicht jünger und manchmal ist es echt anstrengend", offenbarte Thomas jüngst in seinem Podcast "Modern Talking – Einfach Anders!".

Unzählige Flugverspätungen raubten ihm den aller letzten Nerv, so Thomas. Zu allem Übel musste er unter Schmerzen und vollgepumpt mit Tabletten Liveauftritte meistern. "Ich hatte solch einen furchtbaren Hexenschuss. Mir tat so der Rücken weh", erinnerte er sich. Nach dem Modern-Talking-Aus 2003 stand er kurz vor dem Burn-out! "Ich war einfach nur erschöpft", gestand er. Klingt nicht gut! Trotz seines Strahlemann-Images scheint der Weltstar sehr verletzlich zu sein.