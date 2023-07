Thomas Anders: "Zu sehr auseinandergelebt!" Er spricht offen über die Trennung

Über zu wenig Erfolg kann sich Thomas auch ohne "Modern Talking" nicht beschweren. Er ist als Schlagersänger erfolgreich, tritt regelmäßig mit Florian Silbereisen in seinen Sendungen auf. Worauf sich die Fans in Zukunft freuen können? "Auf ein neues Album mit Florian Silbereisen und im Herbst auf mein neues Kochbuch", verrät Thomas. "Und natürlich wird es ganz viele Shows und Konzerte geben – nicht nur in Deutschland."