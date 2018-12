Thomas Drechsel: Krankenhaus-Schock!

Im Juni 2017 stürzte Thomas Drechsel vom Fahrrad - und brach sich dabei das Schlüsselbein. Wochenlang war eine Armschlinge sein ständiger Begleiter. Die Verletzung wurde sogar ins "GZSZ"-Drehbuch eingebaut. Eigentlich ging es dem Schauspieler einige Wochen später schon wieder besser.

Darum musste Thomas wieder ins Krankenhaus

Doch am Montag schockte er seine Fans mit der Nachricht, dass er wieder im Krankenhaus ist. "Ich mache heute den Krankenhaus-Test 2018. Ihr wisst, ich bin der Erste, weil Herr Drechsel stellt sich nicht gerne hinten an. Also acht Uhr ist mein Termin", schrieb er geheimnisvoll in seiner -Story. Zwar behielt Thomas den Grund für seinen Besuch erstmal für sich, löste einige Stunden später das Rätsel aber doch auf. Er zeigte ein Bild von den Schrauben, die in sein Schlüsselbein eingesetzt worden waren. Offenbar wurden ihm diese jetzt in einem kleinen Eingriff wieder entfernt. Kein Grund zur Sorge! Schon am selben Tag durfte er die Klinik wieder verlassen.