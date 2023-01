Thomas Gottschalk: Alles aus? Erschütterndes Geständnis von dem Moderator

"Ich werde mittlerweile in den sozialen Medien als nuschelnder Zausel bemitleidet, der von einer blonden Pflegerin durch seine eigene Show gecoacht werden muss", ärgerte sich das Fernsehurgestein jüngst in einem Interview. Welch bittere Anspielung auf die Ausgabe der "Wetten, dass..?"-Sendung im November letzten Jahres. Mit Müh und Not versuchte Co-Moderatorin Michelle Hunziker damals zu retten, was noch zu retten ging. Thomas wirkte "schlecht vorbereitet", "verwirrt" und "desinteressiert" empörten sich die Fans. Autsch! Harte Worte, die selbst einem erfolgsverwöhnten Gottschalk wehtun dürften. Doch mit dem Erfolg ist es so eine Sache. "Diese Zeiten sind vorbei", gab er kürzlich offen zu. Nach seinen Fernsehpleiten und seinen zuletzt fiesen Macho-Allüren will es irgendwie nicht mehr so recht laufen. Wie traurig! Scheint, als würde er seine Tage im Showgeschäft bereits zählen …

Thomas Gottschalk: Bittere Trennung! Jetzt packt er aus. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: