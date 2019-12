Thomas Gottschalk: Aus und vorbei! Er macht Schluss

Hinter liegt ein turbulentes Jahr. Im April trennte er sich von seiner Frau Thea nach 46 gemeinsamen Jahren. Jetzt die nächste Schock-Nachricht...

Thomas Gottschalk macht offiziell Schluss

Für Thomas' Radio-Show auf Bayern 1 ist Schluss. Am Sonntagabend lief seine letzte Sendung. Was der Grund für das Aus ist? "Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert. Mein Arzt hat mir gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse", scherzte der 69-Jährige. Weiter erklärte er: "Deswegen kann ich leider die Regelmäßigkeit dieser Veranstaltung nicht mehr garantieren. Ich werde zu gegebener Zeit wieder in diesem Haus auftreten und tanzen. Aber jetzt gehen wir es mal ein bisschen langsamer an."

Thomas Gottschalk: Fiese Sex-Klatsche! Er stellt Ex-Frau Thea bloß

Große Sorge um Thomas Gottschalks Gesundheit

Klar, dass die Fans nach dieser Verkündung in großer Sorge um den Entertainer sind. "Es ist weder so, dass es mir schlecht geht noch, dass ich mich aus irgendwelchen Gründen zurückziehe", stellte Thomas am Ende der Sendung klar - und versprach: "I will be back!"

Schon vor kurzem musste Thomas einen Auftritt wegen gesundheitlicher Probleme absagen. Merh dazu erfahrt ihr im Video: