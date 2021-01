Thomas Gottschalk: Aus und vorbei! Sein Glück droht zu zerbrechen!

Über Günther Jauch (64), den er seit 35 Jahren kennt, sagt der Showmaster beispielsweise, laut "Neue Post": "Er hat von mir fürs Geschäft gar nichts gelernt, sonst könnte er es besser. Günther ist kalkulierbar. Er hat immer in irgendeiner Form irgendwelche Befindlichkeiten. Irgendwas hat er immer zu beklagen." Auch für seine Freundin Barbara Schöneberger (46) findet er kaum nette Worte. "Die war mir am Anfang gar nicht so geheuer, weil sie, sagen wir mal, sehr hektisch war. Ich habe immer gedacht, wenn der die Augen rausploppen, da musst du dann rechtzeitig in Deckung gehen", lästert er.