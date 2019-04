Thomas Gottschalk: Blitz-Hochzeit und eine Tochter?

Reddit this

Krisengerüchte gab es in der 42-jährigen Ehe von Thomas und Thea Gottschalk immer wieder. Doch die konterte der Moderator stets mit lustigen Sprüchen – bis jetzt. Denn das Paar hat sich offiziell getrennt. Und es kommt sogar noch dicker!

Bereits im November, als das Anwesen der Gottschalks im amerikanischen Malibu abbrannte, fragten sich viele, warum Thomas nicht sofort zu seiner Frau flog, sondern noch zwei Wochen in Deutschland blieb. Jetzt ist klar: Die Ehe der beiden stand wohl schon damals vor dem Aus. Denn der Entertainer hatte sich im August in eine andere Frau verliebt: die 57-jährige SWR-Mitarbeiterin Karina Mroß.

Wer ist Gottschalks Neue? "Das Neue Blatt" zitiert ihr Umfeld: „Karina ist humorvoll, fleißig, schlagfertig. Sie liebt klassische Musik und ist belesen.“ Eine Mischung, die für Gottschalk offenbar unwiderstehlich war. Und dazu führte, dass er sich seiner Sache sehr schnell sehr sicher war. Wohl deshalb gab er sich in den vergangenen Monaten auch nur wenig Mühe, die Liaison mit Karina geheim zu halten. Immer wieder wurden die beiden zusammen in ihrer Heimat Baden-Baden gesichtet, fuhren sogar gemeinsam nach Italien. „Bei uns war das mit Karina und Thomas schon länger ein offenes Geheimnis“, so ein Bekannter.

Thomas Gottschalk verliert keine Zeit

Fast scheint es so, als wolle der Moderator, der im nächsten Jahr 70 wird, noch einmal ganz neu durchstarten. Gerade gab das bekannt, dass er 2020 eine „Wetten, dass ..?“-Ausgabe moderieren wird. Und noch mehr: Auch von Hochzeits-Plänen ist schon die Rede! Denn, so Karinas Bekannter: „Sie war nie verheiratet, hat aber eine erwachsene Tochter.“ Ob sie den Schritt vor den Traualtar demnächst mit wagt? Und der neben seinen Söhnen Tristan (29) und Roman (36) noch eine Tochter bekommt? Alles scheint im Augenblick möglich…