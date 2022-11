Thomas Gottschalk: Blitzhochzeit - Geht es jetzt ganz schnell mit seiner Karina?

"Wir reisen viel. Las Vegas, Santa Fe und Sonnenuntergänge auf unserem See", erzählt der 72-Jährige begeistert. Und wer weiß, vielleicht hat der Entertainer den Abstecher ins Spielerparadies Las Vegas genutzt, um in einer romantischen Kapelle spontan zu seiner Herzensdame Ja zu sagen. Die Ehe müsste er allerdings nur noch in Deutschland anerkennen lassen. Am 19. November präsentiert Thommy wieder eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..?". Vielleicht blitzt dann schon ein Ehering an seinem Finger ...

