Thomas Gottschalk: Business-Pleite auf ganzer Linie! Er ist enttäuscht

Thomas Gottschalk schrieb mit seinen Moderationen bei "Wetten, dass..?" TV-Geschichte. Umso schwerer war es für den gebürtigen Bamberger, dieses Kapitel für immer zu schließen. In Rente will er jedenfalls noch nicht gehen und zieht weiter fleißig TV-Deals an Land. Doch so erfolgreich, wie er gern wäre, ist er nicht. Das hat Thomas Gottschalk nun verraten ...