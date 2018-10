Thomas Gottschalk: Dieser Auftritt sorgt für Aufsehen!

Für könnte es momentan nicht besser laufen! So feiert der Star berufliche absolute Riesenerfolge und zeigt, dass er auch nach "Wetten, dass...?" noch an seine alten Erfolge anknüpfen kann. Umso schöner somit, dass Thomas bei all der Arbeit noch genügend Zeit für die Familie bleibt!

Thomas Gottschalk spricht über "Wetten, dass..?"-Comeback

Thomas Gottschalk: "Wetten, dass...?"-Comeback?

Noch vor einigen Tagen machte das Gerüchte die Runde, dass es in zwei Jahren zu einem "Wetten, dass...?"-Spezial kommen soll, bei dem auch wieder Thomas vor der Kamera stehen soll. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. An Arbeit scheint Thomas die letzten Tage allerdings eh nicht gedacht zu haben. Dies zeigen zumindest die neusten Bilder des Entertainers!

Thomas Gottschalk und sein Bruder beim Oktoberfest: Picture Alliance

Thomas Gottschalk ist mit seinem Bruder unterwegs

Obwohl Thomas und sein Bruder in der Vergangenheit des Öfteren bei gemeinsamen Auftritten zu sehen waren, wurde es lange Zeit still um die beiden - bis jetzt! Bei einem Oktoberfestbesuch war Thomas nämlich nun wieder mit seiner "jüngeren Hälfte" Christoph Gottschalk zu sehen. Für seine Fans eine absolute Sensation. Ob die beiden nun wieder öfters zusammen unterwegs sein werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!