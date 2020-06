Thomas Gottschalk: Drama um seine Thea

Gut gelaunt, schwer verliebt und äußerst öffentlichkeitswirksam zelebrierte Thomas Gottschalk Mitte Mai seinen 70. Geburtstag. Die ganze Nation sollte sehen: Mit seiner Karina (58) könnte er gerade nicht glücklicher sein!

Rund 7 700 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des großen Teiches, herrscht hingegen eine völlig andere Stimmung. In ihrer Luxus-Villa in Malibu dürfte Noch-Ehefrau Thea (75) die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen. Obwohl sie über 40 Jahre mit dem Entertainer verheiratet war, wurde sie zu dessen Geburtstags-Fete nicht eingeladen. Doch noch viel schlimmer dürfte es für sie gewesen sein, dass sie auch in der Doku über sein Leben mit keiner Silbe erwähnt wurde.