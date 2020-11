Thomas Gottschalk: Drama um seine Thea! Hiobsbotschaft aus Kalifornien

Der eine schwelgt im Liebes-Glück – die andere ist verzweifelt und einsam! Der Schock war groß, als Thomas Gottschalk (70) 2019 nach 43 Jahren Ehe das Ende seiner Liebe zu Thea (74) verkündete. Und während der Moderator mit seiner Geliebten Karina (58) einen zweiten Frühling genießt, muss sich seine Ex aus den Trümmern ihres bisherigen Lebens ein neues aufbauen. Bisher meisterte sie diese Herausforderung tapfer. Doch jetzt schlug das Schicksal wieder zu – und lässt sie hilflos zurück.

Große Sorge um Thomas Gottschalks Ex

Denn die 74-Jährige lebt in Kalifornien zwar in einer großzügigen Luxus-Villa. Doch diese entpuppt sich immer mehr als goldener Käfig! Denn der US-Bundesstaat befindet sich im Würgegriff der Corona-Pandemie. Hier wurden zuletzt – neben New York und Texas – die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Es ist kein Wunder, dass die Verantwortlichen nun wieder eindringlich davor warnen, Kontakte zu pflegen oder überhaupt das Haus zu verlassen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Reisen sollen abgesagt, Pläne fürs traditionelle Familien-Fest „Thanksgiving“ gecancelt werden