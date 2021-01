Thomas Gottschalk: Drogenbeichte! Jetzt kommt alles ans Licht!

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" geriet Thomas Gottschalk jetzt in Plauderlaune. So schwelgte der Entertainer in der Vergangenheit und erinnerte sich an seine Jugend zurück. Dabei ging es auch um das Thema Drogen. Ein Gebiet, mit dem Thomas noch nie in Berührung kam. Er erklärt: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Mark oder einen Euro für Drogen ausgegeben, noch nie. (...) Nein, das ist doch, was mich so fasziniert, dass man. Zu meinen Zeiten haben die ja alle irgendwo gekifft. Ich bin nie in eine Situation gekommen, wo irgendjemand gesagt hat: 'Willst du?', oder so." Huch, definitiv sehr intime Einblicke. Doch damit nicht genug...