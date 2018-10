Thomas Gottschalk: Endgültiges Aus?

Reddit this

gehört zu den erfolgreichsten Moderatoren in ganz Deutschland. Bei "Wetten, dass...?!" lockte er Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Ist diese Zeit jetzt vorbei?

Thomas Gottschalk: Mega Shitstorm

Gestern lief die Sendung "Gottschalks große 68er-Show" im . Doch statt großem Jubel, erntete Tommy nur Spott! Auf Twitter bekam er mächtig sein Fett weg...

"Eingeschlafene Füße sind weitaus prickelnder als dieser Langweiler. Es war eine spannende Zeit, aber was macht das ZDF und ein mittlerweile fast schon seniler Gottschalk daraus? Da helfen auch keine schrägen Klamotten mehr", schreibt ein Zuschauer. Ein anderer schließt sich an: "Ich habe jetzt 5 Minuten lang #Gottschalks68er gesehen und es war - wie erwartet - das Grauen. Wie kann man eine Show über die 68er nur so piefig und langweilig gestalten?"

Thomas Gottschalk: Geht er in TV-Rente?

So richtig gut kamen weder die Show noch der Moderator bei dem Publikum an. Doch geht der Entertainer deswegen bald in -Rente? Wohl eher nicht! Ein Thomas Gottschalk lässt sich von dem bisschen Gegenwind sicher nicht gleich unterkriegen...