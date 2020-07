Thomas Gottschalk: Er ist wieder bei Thea! Wie es jetzt weitergeht

Zu Hause ist bekanntlich, wo das Herz ist. Doch wenn ebenjenes Herz irgendwie nicht so recht weiß, wo es hingehört, endet das im Chaos. Ein Hin und Her, von dem Thomas Gottschalk gerade ein Liedchen singen kann.

Ganz plötzlich zieht es den 70-Jährigen nämlich zurück in die USA. Dabei war er doch erst im letzten Jahr nach Baden-Baden gezogen. Dort lebt er seitdem mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß (57).

Seltsam also, dass sich der 70-Jährige derzeit auf einen Umzug in seine einstige Wahlheimat Kalifornien vorbereitet. Dort richtet er sich gleich zwei Alterswohnsitze ein. Zum einen wäre da das Gästehaus in San Diego, das sich auf dem Anwesen von Sohn Roman (37) befindet. Ein Heim ganz nah bei Sohn und Enkelkind!

Aufhorchen lässt jedoch vielmehr die zweite Immobilie: Ein Seehaus, das sich am Lake Malibou befindet. Eigentlich stand die Traumvilla seit letztem August zum Verkauf. Im März entschied Thomas allerdings plötzlich, die Villa für sich zu behalten. Doch wieso?

Thomas Gottschalk zieht zurück zu Thea

Gemunkelt wird, dass die Lage verantwortlich ist: Das Haus liegt nämlich nur rund 30 Autominuten von der Villa seiner Noch-Ehefrau Thea (74) entfernt. Es scheint ganz so, als zöge es den Showmaster nicht nur zurück ins sonnige Kalifornien, das viele Jahre sein Zuhause war. Es zieht ihn wohl auch zurück zu seiner Thea!

Zwar heißt es offiziell, Karina wolle den Moderator in die USA begleiten. Doch die meisten hegen, was das angeht, berechtigte Zweifel. Immerhin hat die blonde Schönheit in ihrer Heimatstadt einen tollen Job beim SWR. Ob sie den tatsächlich so leichtfertig aufgeben wird?