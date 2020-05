Thomas Gottschalk: Er spricht über das traurige Aus!

Thomas Gottschalk ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und aus dem Show-Geschäft nicht wegzudenken. Um so verwunderlicher somit die jüngste Nachricht von dem Talk-Master!

Thomas Gottschalk spricht über seinen Ruhestand

Wie nun bei "Lebenslinien" berichtet, hat er eine ganz genaue Vorstellung davon, wann er sich in den Ruhestand verabschiedet: "Das ist im Grunde die Währung, in der ich bezahlt werde, dass ich nach Selfies gefragt werde, und deswegen meine ich, wenn ich irgendwann merke, da steht keiner mehr, dann sage ich: 'Dann war es das.'" Thomas ergänzt: "Und irgendwo muss die Quote ja herkommen - das sind die da draußen, da darf ich mir nichts einreden." Wow! Definitiv intime Einblicke in Thomas' Innerstes! In die Vergangenheit guckt Thomas sets positiv zurück...

Thomas ist dankbar

"Ich habe großes Glück und ich bin privilegiert, dass ich in diesem Beruf mein ganzes Leben lang Erfolg haben konnte, und das verdanke ich einzig und allein dem Publikum und sonst niemanden. Das weiß ich, deswegen habe ich auch das Gefühl, ich schulde dem Publikum immer was, und zwar jedem einzelnen aus diesem Publikum, der sich mir nähert", fügt Thomas abschließend hinzu. Bleibt somit nur zu hoffen, dass er dem Publikum noch ein wenig erhalten bleibt...

