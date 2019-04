Thomas Gottschalk: Erstes Statement nach Trennung von Frau Thea!

Es wird nicht ruhig um . Mitte März erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Thomas und Thea Gottschalk nach vierzig Ehe-Jahren getrennte Wege gehen. Doch wie geht es dem Entertainer nach der Trennung?

Obwohl Thomas und Thea über vierzig Jahre gemeinsam durchs Leben gingen, gaben die beiden Mitte März ihrer Liebe keine Chance mehr und verkündeten, dass sie sich getrennt haben. Kurze Zeit später enthüllte Thomas, dass er in Karina eine neue Frau fürs Leben gefunden hat. Ein öffentliches Statement gab Thomas dazu jedoch nicht ab - bis jetzt...

So geht es Thomas nach der Trennung

Wie Thomas nun berichtet, scheint er die Trennung gut verkraftet zu haben. So verrät er am Sonntagabend auf Bayern 1: "Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Also, mir geht es gut." Weitere Details zu seinem Privatleben wollte Thomas allerdings nicht verraten. Ob uns der Star in der nächsten Zeit dennoch mit ein paar zu seiner neuen Beziehung versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...