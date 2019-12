Thomas Gottschalk: Es ist aus!

"Das wird schon niemanden interessieren!“, dachte sich Thomas Gottschalk (69), als er wie aus dem Nichts das Ende seiner Shows beim Bayerischen Rundfunk in München bekanntgab. Dass diese Meldung aber so hohe Wellen schlagen würde, damit hätte der Moderator nie gerechnet. Doch warum sagt er so abrupt „Goodbye“ zu einem Job, der ihm doch eigentlich alles bedeutete? Darüber sind sich Insider einig!

Thomas Gottschalk hat neue Pläne

„Ich merke, dass der Körper sein Recht fordert. Mein Arzt hat gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse“, versuchte er scherzhaft seinen plötzlichen Rückzug zu erklären. Einen Tag später ruderte er zurück und gab zu, dass „andere Pläne“ der eigentliche Grund für das Aus beim Bayerischen Rundfunk seien, diese jedoch noch nicht „spruchreif sind“. Insider sind sich sicher, dass die schöne neue Frau an seiner Seite im Hintergrund die Fäden zieht! Macht Thomas die Leidenschaft etwa blind?

Thomas Gottschalk: Pikante Sex Beichte!

Karina Mroß (57) arbeitet und lebt in der Kurstadt Baden-Baden – Thomas zog für sie aus den USA in das romantische 55 000-Seelen-Städtchen. Immer wieder zelebrieren er und seine Freundin ihre Liebe auf den roten Teppichen der Nation. Es scheint, als wäre Thomas regelrecht verzaubert und würde für seine Liebste alles tun. Da sie beim Südwestrundfunk als Controllerin arbeitet, ist es wahrscheinlich, dass er auch beruflich für sie alle Zelte abbricht und ebenfalls beim SWR in Baden-Baden anfängt. So kann er noch öfter als sowieso schon in ihrer Nähe sein. Hoffentlich geht das gut…