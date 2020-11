Thomas Gottschalk: Fieser Seitenhieb gegen Markus Lanz!

Nachdem Thomas Gottschalk das "Wetten dass..?"-Zepter an Markus Lanz abgab, konnte dieser nicht an die alten Erfolge der Unterhaltungsshow anknüpfen. So dauerte es nicht lange, bis das Kult-Format aus dem TV-Programm genommen wurde. Wie Thomas nun berichtet, habe ihn die Entscheidung des Senders nicht sonderlich verwundert. So will er sogar wissen, warum Markus nicht das richtige Moderatoren-Händchen für "Wetten dass..?" hatte...