Thomas Gottschalk: Geheime Pläne enthüllt!

Was für sensationelle Quoten! Das ZDF fuhr am Samstag mit "Wetten, dass..?" knapp 14 Millionen Zuschauer ein und deklassierte die Konkurrenz regelrecht. Shows wie "Das Supertalent" bei RTL oder "The Masked Singer" auf ProSieben hatten gegen den ZDF-Klassiker keine Chance. Die Zuschauer im Netz wünschen sich eine Fortsetzung der Show.

