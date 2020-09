Thomas Gottschalk: Glücks-News mit 70 Jahren!

Das Thomas Gottschalk und seine Karina Mroß absolut glücklich miteinander sind, wird bei jedem gemeinsamen Auftritt der beiden aufs Neue ersichtlich! So schwärmte Thomas auch bereits des Öfteren in aller Öffentlichkeit über seine neue Liebe und verriet, dass er die Zeit mit seiner neuen Herzdame in vollen Zügen genießt. Aber nicht nur in Sachen Beziehung ist Thomas aktuell auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs...