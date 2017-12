Thomas Gottschalk: Große Sorge um seine Gesundheit

Thomas Gottschalk ist Entertainer durch und durch - und das in wirklich jeder Situation! Selbst jetzt, wo in seiner Heimat Los Angeles verherende Brände wüten. : "Seit 40 Jahren sage ich meiner Frau: ,Ruf an, wenn's brennt'. Jetzt hat sie angerufen", schrieb Thomas Gottschalk auf Twitter.

Seine Fans finden das nicht so lustig. Sie machen sich große Sorgen um Gottschalk. "Geht es euch gut?", fragt ein Fan in dem sozialen Netzwerk.

Thomas Gottschalk wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch da eine freche Antwort parat hätte: "Explosion in New York (da bin ich bis morgen), Feuer in LA (da bin ich ab übermorgen), aber alles soweit OK", twitterte Gottschalk und fügte hinzu: "Bin ganz gerührt, dass ihr euch Sorgen um mich macht. Danke! Passt auf Euch auf, life's a bitch!"

Thomas Gottschalk geht es gut

Thomas Gottschalk scheint es also gut zu gehen. Und auch, wenn seine Twitter-Nachrichten selbst in dieser dramatischen Situation an Ironie nicht zu überbieten sind - seine Fans sind glücklich, dass Thomas Gottschalk gesund ist.

Damit sie sich auch in Zukunft weniger Sorgen darum machen müssen, bittet einer noch: "Thommy, bitte regelmäßig twittern, damit wir wissen, dass es dir gut geht."