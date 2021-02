Thomas Gottschalk: Großes Eifersuchtsdrama um einen jüngeren Mann

In den letzten Jahrzehnten konnte sich Thomas Gottschalk zu einer festen Größe der deutschen TV-Landschaft entwickeln. So feierte er als Moderator und Showmaster absolute Mega-Erfolge. Doch wie es scheint, ist Thomas Rückblickend mit seiner Karriere nicht ganz so zufrieden wie seine Fans vermuten. So erklärt er nun, dass in seinen Augen beispielsweise Schauspieler Elyas M'Barek einen viel steileren Aufstieg hingelegt hat als er...