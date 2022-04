Thomas Gottschalk: Jetzt ergreift er überstürzt die Flucht

Oha, was für eine Sensation! Seine Thea (76) ist wieder zurück in München. Seit der offiziellen Trennung von ihrem Ehemann Thomas Gottschalk (71) 2019 lebt sie eigentlich in Florida. Gibt es etwa jetzt in Deutschland ein Treffen mit dem Noch-Ehemann und seiner Geliebten Karina (60)? Nee, weit gefehlt! Das Paar ist just zu diesem Zeitpunkt nach Kalifornien geflogen. Ist Thomas etwa vor seiner Frau geflüchtet, um ein Treffen zu vermeiden?

Auch interessant