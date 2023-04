Thomas Gottschalk: Jetzt ist Schluss! Seine Liebste hat genug

Der Showmaster hat auf seiner Internetseite ein lustiges Video veröffentlicht. Er sitzt am Tisch und präsentiert sein leckerstes Rezept für Haferflockenbrei. Klar, dass er auch einen dicken Löffel davon probiert. Und währenddessen einfach weiterredet! Natürlich hat auch Thommys Schwester Raphaela sich das nette Filmchen angeschaut. Zum Lachen fand sie das nicht. "Mensch, Thomas... Mutti hat uns doch schon als Kind gesagt, dass man mit vollem Mund nicht reden sollte. Sei ein Vorbild! Wenigstens im Internet!"

Rumms, das sitzt! Die oberste Regel bei Tisch von Mama Rutila hat der Sohnemann an diesem Tag wohl vergessen. Er schmatzt, was das Zeug hält. An Mutters: "Man spricht nicht mit vollem Mund" denkt er nicht. Aber kleine Schwestern merken einfach alles, kriegen alles mit und lassen sich natürlich keine Gelegenheit entgehen, um ihren großen Bruder zu maßregeln. Und so kann Raphaela einfach nicht anders. Vielleicht auch eine kleine Retourkutsche? Denn wenn man Thomas Gottschalk als Geschwister hat, hat man es sicher nicht leicht gehabt in der Kindheit. "Jedes Mädchen, das ältere Brüder hat, weiß genau, was los war", erinnert sie sich. "Also, man kriegt viel auf die Klappe!" Doch diesmal konnte Raphaela Thomas über den Mund fahren...

