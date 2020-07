Thomas Gottschalk: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Gestern war es endlich soweit und Thomas verriet seiner ungeduldigen Community, was es mit seinem Herzchen-Post von damals auf sich hatte. So teilt der Moderator jetzt via "Twitter" ein Bild von sich und Hörfunkmoderator Constantin Zöller, zu dem er kommentiert: "Constantin Zöller und ich live bei 'SWR3', mehr war nicht!" Wie Schade! Eine Hochzeit von Thomas und Karina ist somit also ausgeschlossen. Ob sich der Entertainer und Karina in diesem Jahr dennoch das Jawort geben werden? Wir können gespannt sein...