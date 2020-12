Thomas Gottschalk: Jetzt lüftet er ein wohlgehütetes Geheimnis!

Eigentlich ist Thomas dafür bekannt, dass er sich so gut wie nie zu privaten Themen in der Öffentlichkeit äußert. So hält er auch mit seiner Beziehung zu Karina Mroß meist hinterm Berg und verrät so gut wie gar keine Details zu seinem Leben fern ab der TV-Kameras! Um so verwunderlicher somit die jüngste Aussage des Entertainers! Wie Thomas nämlich nun berichtet, hat er ein Tattoo, von dem bis jetzt noch niemand wusste...