Thomas Gottschalk: Jetzt schießt er gegen Daniela Katzenberger!

Reddit this

Samstagabend lief endlich wieder eine neue Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" über die -Bildschirme. und traten gegen die "Let's Dance"- und Jorge González an. Im finalen Spiel musste einer verschiedene Fragen beantworten, während der andere an einer Stein-Wand hing. Währenddessen konnte sich Thomas einen fiesen Kommentar nicht verkneifen...

Thomas Gottschalk stichelte gegen Daniela Katzenberger

"Wer ist der Mann der Katze? oder ?", wollte Moderator von Thomas wissen. Seine fiese Antwort: "Lucas Cordalis, die arme Sau!" Worte, die sicherlich gar nicht gefallen! "Das können wir leider nicht rausschneiden", stellte Barbara fest.

Thomas Gottschalk und Freundin Karina: Eklat bei seiner Geburtstags-Party

Daniela Katzenberger steht öfters in der Kritik

Was Daniela wohl zu der Attacke sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die Katze Kritik einstecken muss. Erst kürzlich blockierte sie zahlreiche Promis auf Instagram. Auch . "Ich habe mit der Frau noch nie Kontakt gehabt. Warum blockierst du mich denn? Ich habe ihr nichts getan!", beschwerte er sich wenig später.

Was ist bloß mit dem Gesicht von Daniela passiert? Die schockierenden Bilder seht ihr im Video: