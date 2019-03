Thomas Gottschalk: Knallharte Abrechnung! Jetzt spricht er Klartext!

Erst vor einigen Monaten erschütterte Thomas Gottschalk seine Fans mit den Bildern seines abgebrannten Anwesens in Malibu. Jetzt die nächsten Neuigkeiten vom Entertainer...

Thomas Gottschalk bekommt neue Show

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, haben die Fans von wieder allen Grund zur Freude. Thomas ist nämlich am 19. März um 22 Uhr erstmals für seine Büchersendung, "Gottschalk liest?" beim "Bayrischen Rundfunk", wieder im zu sehen. Thomas erklärt gegenüber "Augsburger Allgemeine": "Dass mir der Bayerische Rundfunk eine Büchersendung zutraut, darauf muss man erst mal kommen. Gut, dass wir darauf gekommen sind." Doch damit nicht genug! Thomas nutzt die Gelegenheit ebenfalls, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen...

"Also, ich bin ja ohne eigenes Verschulden, einfach durch das Verblöden meines Umfelds, so ein bisschen in die intellektuelle Ecke gerutscht. Aber ich bin der Meinung, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab und zu mal Ausrufezeichen geben sollte. Und diese Sendung, die ich dem BR nahegebracht habe, ist so ein Zeichen, ein Lesezeichen nämlich", ergänzt Thomas. Mit seinem "Wetten, dass..?"-Aus hat dieses Statement jedoch nichts zu tun. So ist Thomas der Meinung: "Den Samstagabend, den hat man mir nicht weggenommen, und die Nation jammert ihm auch nicht nach. Es gibt das Samstagabend-Sofa, wie ich es gekannt habe, einfach nicht mehr."