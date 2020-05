Thomas Gottschalk: Liebes-Wende! Er kommt nicht von Thea los

Vor gut einem Jahr gab die Trennung von seiner Thea bekannt. Und obwohl er seither ganz offen das neue Glück mit Karina Mroß genießt, sind die Gottschalks offiziell noch immer verheiratet. Dafür könnte es einen guten Grund geben…

Thomas zeigt sich oft und gern mit seiner Freundin Karina – solange man das noch konnte, zogen die beiden von einem Event zum nächsten, posierten glückstrahlend auf roten Teppichen, tauschten öffentlich verliebte Blicke und Zärtlichkeiten aus. Doch noch immer ist der Moderator kein geschiedener Mann. Und wie man aus dem Umfeld der Gottschalks hört, ist eine Scheidung wohl fürs Erste auch nicht geplant.

Warum will Thomas Gottschalk keine Scheidung?

Vielleicht, weil dieser Schritt Thomas ziemlich teuer zu stehen käme? Immerhin waren er und Thea fast 50 Jahre zusammen, mehr als 20 davon lebten sie in Kalifornien. Und nach dort geltendem Scheidungsrecht wird alles fifty-fifty aufgeteilt! Da wäre es nachvollziehbar, wenn Thomas sein auf 90 Millionen Euro geschätztes Vermögen nur ungern halbieren würde.

Doch was sagt Karina dazu, dass ihr Liebster offiziell noch immer mit einer anderen verheiratet ist? Schließlich wohnen die beiden zusammen in Baden-Baden, Karina soll sich auch sehr gut mit Thomas’ Söhnen Roman und Tristan verstehen. Und vor einiger Zeit wurde das Paar sogar mit identischen Ringen am Finger gesichtet, was darauf schließen lässt, dass sie ihre Beziehung in Zukunft sogar noch vertiefen wollen. Doch wie es nun aussieht, dürfte daraus erst einmal nichts werden!

Bis jetzt soll das Verhältnis zwischen Thomas und seiner Ex noch respektvoll sein. „Ein Ehepaar in früheren Zeiten brachte es selten auf die gemeinsamen 47 Jahre, die Thea und ich miteinander durchs Leben gingen“, gab er sich nach der Trennung versöhnlich. Aber beim Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf…