Thomas Gottschalk: Nach der Trennung ergreift er die Flucht!

Hoch die Tassen, prost! Fröhlich stieß Thomas Gottschalk mit seiner Karina, deren Tochter Melinda und seinen Söhnen Tristan und Roman mit Anhang in München an. Ozapft war – der Moderator selbst stach mit nur zwei Schlägen das Fass im Marstall Festzelt an. Es war jedoch nur ein kurzer Besuch in der alten Heimat: Schon am nächsten Tag flog er mit seiner Liebsten wieder zurück in die USA …