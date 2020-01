Thomas Gottschalk: Nackt-Skandal um Freundin Karina Mroß!

Eigentlich hätten an diesem Abend im feinen Baden-Baden die "Sportler des Jahres" im Mittelpunkt stehen sollen. Doch die etwa 700 Gäste im mondänen Kurhaus haben nur Augen für sie: Karina Mroß (58). Die neue Freundin von Show-Legende Thomas Gottschalk (69) stiehlt allen die Schau.

Thomas Gottschalk: Pikante Sex Beichte!

Thomas Gottschalk und Karina Mroß sorgen für Aufsehen

Dank einem freizügigen Abendkleid, das kaum etwas der Fantasie überlässt. Geizen mit ihren Reizen – das ist nicht Karinas Motto! Plötzlich zeigt sie noch mehr nackte Tatsachen! Und es kommt noch besser. Ein kurzes Verschwinden auf die Damentoilette – und siehe da: Karina präsentiert Neckisch, dass die Träger am Kleid auf einmal verschwunden sind. Und mit ihnen fallen die Hemmungen! Vor allem die von . Denn der kann ab diesem Moment kaum noch den Gesprächen am edel gedeckten Tisch folgen...

Thomas war wie hypnotisiert

Immer wieder wandert Tommys Blick zu Karinas üppigem Dekolleté. Er kann sich gar nicht sattsehen – Appetit hat er sicher, aber an Essen ist jetzt nicht mehr zu denken! Sogar als die Fotografen freundlich um ein Pärchenfoto bitten, schaut Gottschalk nicht in die Kamera, sondern ins pralle Leben. Liebestoll wirkt er dabei – aber auch toll verliebt. Das Karina nun, mit seinen 69 Jahren, die wahre Frau für ihn ist, daran lässt der herbstblonde Moderator an diesem Abend keinen Zweifel. Auch daran nicht, dass er Karinas Aussehen fantastisch findet. Er will Spaß – unbedingt. So erklärt er laut "Neue Post": "Es ist der Spaß, den man am Leben hat, und der erledigt sich nicht mit einem bestimmten Lebensalter", sinierte Gottschalk vor Wochen. Und dass er mit Karina Spaß hat, ist nicht zu übersehen!

