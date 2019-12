Thomas Gottschalk: Pikante Sex-Beichte!

Reddit this

Oh, là, là! So kennen wir Thomas Gottschalk ja gar nicht! Völlig unverblümt packt der Moderator nun über sein Sexleben aus...

Bei ist ordentlich was los! Erst vor einigen Monaten gab der Moderator bekannt, dass er in seiner Karina Mroß eine neue Liebe fürs Leben gefunden hat. Doch damit nicht genug! Wie Thomas weiter verrät, wird es bei den beiden vor allem im Schlafzimmer nicht langweilig...

Thomas Gottschalk und Thea: Schmutzige Details zum Ehe-Aus enthüllt

Thomas Gottschalk macht sie Gedanken

Wie Thomas erklärt, macht er sich immer wieder Gedanken darüber, dass er nächstes Jahr 70. wird. So erläutert er bei "maischberger. die woche": "Es heißt, das ist ja diese große Problematik des Alters. Man googelt sich selbst und merkt: 'Verdammt noch mal, ich werde alt.' Man kriegt es gesagt, man kriegt Reaktionen, die damit zu tun haben. Nur man merkt es nicht so, wie ich gedacht hatte oder wie ich gehofft hatte. Und ich behaupte, wir sind eine andere Generation. (...) Alt ist natürlich ein Fakt, und den muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber mit dem Alter kommt ja auch der Vorwurf, man wäre jetzt verwirrt, man dürfte gewisse Dinge nicht mehr tun. Und das, meine ich, oder das, behaupte ich, ist falsch." Vor allem was Sex anbelangt, hat sich die Ansicht von Thomas im Laufe der Jahre verändert...

Thomas setzte neue Maßstäbe

"Also Sex über 60 ist irgendetwas, was man lassen sollte, habe ich früher immer gedacht. Meine Meinung dazu habe ich jedoch wieder geändert. Ja, ich habe mal kurz Pause gemacht, dann habe ich gedacht: 'Ach, komm!' Und dann, es ist eben der Spaß, den man am Leben hat, der erledigt sich nicht mit einem bestimmten Lebensalter", Wow definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Über Flaute im Bett müssen sich Thomas und Karina keine Gedanken machen...

Oh je! Wie geht es Thomas wirklich?