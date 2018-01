Thomas Gottschalk: Rassismus-Skandal!

Dieser Witz ging nach hinten los! Eigentlich wird Thomas Gottschalk für seine lustigen Posts bei Twitter immer gefeiert. Doch jetzt hat er übers Ziel hinausgeschossen und sorgt mit einem Beitrag für einen Rassismus-Skandal.

Thomas Gottschalk: Schlimme Demütigung

Thomas Gottschalk bringt seine Fans gegen sich auf

Schuld ist ein "DNA-Test", den Thomas Gottschalk bei Twitter veröffentlicht hat. "Hab meine DNA aufschlüsseln lassen. Afrika war ja klar. Aber über 50% Prozent Osteuropäer! Deswegen hab ich als Kind so geklaut", schrieb er dazu. Und genau diesen Spruch finden seine Anhänger alles andere als lustig. Sie sind sauer!

Hab meine DNA aufschlüsseln lassen. Afrika war ja klar. Aber über 50% Prozent Osteuropäer!

Deswegen hab ich als Kind so geklaut. pic.twitter.com/VCHQQGF52h — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 27. Januar 2018

"Was für ein dämlicher, dummer, xenophober Witz!"

"Rassismus muss schon so richtig salonfähig sein, wenn selbst der Gottschalk auf den Zug aufspringt. Bisschen beim allgemeinen Wutbürger anbiedern? Oder nur ein Humorverständnis aus dem Kulmbach der 50er?", "Was für ein dämlicher, dummer, xenophober Witz", oder "Wenigstens der rechte Rand freut sich über so ein wenig Rassismus. Irgendwoher müssen ja auch im Lebensabend die Fans kommen", schreiben sie unter den Post.