Thomas Gottschalk: Rückkehr aus Liebe! Jetzt ist es raus

Thomas Gottschalk sorgte mit seinem Liebesleben in den letzten Jahren für einige Schlagzeilen, nachdem er sich nach fast einem halben Jahrhundert von Ehefrau Thea trennte und 2019 Karina Mroß als neue Frau an seiner Seite vorstellte.

Und diese durfte natürlich auch beim "Wetten, dass..."-Comeback 2021 nicht fehlen: Karina nahm in der ersten Reihe Platz und spornte ihren Liebsten ordentlich an. Für den 72-Jährigen war es eine Motivation, seine Freundin im Publikum zu sehen. Gegenüber "BILD" verriet er: "Mich spornt an, wenn sie im Publikum ist. Karina ist eine bildschöne Frau. Ich denke oft: Na, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch mal so einen steilen Zahn abgekriegt habe." Und die 59-Jährige war ebenfalls sichtlich stolz auf ihn.

Aber nicht nur wegen Karinas Unterstützung kehrt Gottschalk zurück. Seine Liebe zu der Kult-Show ist immer noch gewaltig. Dennoch ist es ihm wichtig, an alten Traditionen festzuhalten. So machte er deutlich, dass er Personen auf der Couch haben wolle, die "über die man gestern geredet hat und auch morgen noch reden wird". Demnach möchte der Moderator keine B-Promis oder gar Reality-Stars in seiner Show haben. Wir sind gespannt, wer dieses Jahr auf der "Wetten, dass..."-Couch Platz nehmen wird!

Am 19. November ist es soweit und "Wetten, dass..." wird erneut über unsere TV-Bildschirme flimmern! Dann heißt es wieder "Top, die Wette gilt!"

