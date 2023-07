Thomas Gottschalk: Sein loses Mundwerk wird ihm zum Verhängnis!

Gerade erst schwärmte Thomas Gottschalk laut "Freizeitwoche" von seiner Flamme wie ein hormongesteuerter Teenager: "Ich habe mich so in Karina verliebt, dass es keine andere Entscheidung geben konnte. Eine Lebenslüge wollte ich weder mir noch meiner Frau antun. Also habe ich die letzte Ausfahrt genommen und bin heute ein glücklicher Mann."

Bum, das hat gesessen! Was für ein Schlag in Theas Gesicht – und nicht der Einzige! Geschmacklos kommentiert der Entertainer das Zusammentreffen mit ihr auf der Trauung ihres gemeinsamen Sohnes Tristan laut "Freizeitwoche": "Hochzeiten sind nichts für mich. Und Familienfotos mit der Ex braucht auch niemand."

Mensch Thomas, was soll das denn? Ist dir dein Verstand etwa in die Hose gerutscht?