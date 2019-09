Sein spätes Glück mit Neu-Freundin Karina Mroß genießt Thomas Gottschalk gerade in vollen Zügen. Doch um die Liebe der beiden kam jetzt eine pikante Wahrheit ans Licht. Und dann gibt es da auch noch ein süßes Geheimnis…

Thomas Gottschalk: Gemeine Sex-Klatsche! Er stellt Ex Thea bloß

Thomas Gottschalk und Karina kannten sich schon viel eher

Die Geschichte mit der blonden SWR-Controllerin begann nämlich schon viel früher. Der Entertainer hat Karina nicht erst im August 2018 bei einer Promi-Geburtstagsfeier in Rust kennnengelernt – schondern schon 2006! Als Gottschalk damals bei der 250. Sendung von Frank Elstners "Menschen der Woche" in Baden-Baden war, gab es auf der After-Show-Party "einen netten Flirt", gestand die "Wetten dass ..?"-Legende jetzt. Der führte zwar "nachweislich zu nichts", schränkt er ein. Aber erstaunlich ist das schon. Karina muss ihn damals so beeindruckt haben, dass er sich zwölf Jahre später noch an sie erinnerte. Und prompt die Tischkärtchen vertauscht hat, damit er bei besagter Geburtstags-Party auch ja neben ihr sitzen konnte!

Thomas Gottschalk im Familien-Glück!

Und, wie süß: Seine neue Liebe schenkt dem -Star auch noch eine Tochter. Ihre Melly (23, aus Karinas Ehe mit dem gebürtigen Griechen Niko M.) wird immer öfter an Thomas’ Seite gesehen. Spätes Papa-Glück mit 69 – das hätte sich der Vater zweiter erwachsener Söhne (36 und 30) wohl auch nicht träumen lassen, als er 2006 das erste Mal mit Karina flirtete.

Kommt jetzt die traurige Warheit ans Licht?