Thomas Gottschalk: So viel Schweigegeld hat er Ex-Frau Thea gezahlt

Und Thea? Die lebt alleine in Malibu. In einer Luxus-Villa, die ihr Thomas spendierte. Der ließ sich seine neue Romanze mit Karina auch einiges kosten. Mehr als sieben Millionen Euro blätterte er für die Immobilie hin. Dafür hat Thea in ihrem Palast nun 950 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 6 500 Quadratmeter Grund – garniert mit einem umwerfenden Blick auf den Pazifik.

Einen kleinen Makel hat das Anwesen aber dennoch! Das neue Liebesnest von Thomas und seiner Karina liegt nur etwa 20 Autominuten von Theas Villa entfernt. Man mag sich nicht ausmalen, was in Thea vorgeht, würde sie den beiden Turteltauben einmal zufällig beim Einkaufen oder im Restaurant begegnen ...