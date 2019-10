Thomas Gottschalk: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist der Entertainer für seine lockere und fröhliche Art bekannt. Doch jetzt die Überraschung! In einer ehrlichen Beichte lässt Thomas seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Thomas Gottschalk: Fiese Sex-Klatsche! Er stellt Ex-Frau Thea bloß

Thomas Gottschalk macht sich Gedanken

Obwohl Thomas nach wie vor eine feste Größe in der -Welt ist, macht sich auch der Entertainer Gedanken ums Älter werden. So erklärt er gegenüber " "-"Leute heute": "Das war ja für mich nicht geplant, dass ich jemals alt werden würde. Ich habe immer gehofft, dass ich alt werde, aber ich wollte nie als alter Mann rumlaufen. Das ist eine Diskrepanz, die viele Menschen so spüren. Und wir leben in einer Zeit, wo 70-Jährige nicht mehr so aussehen wie 70-Jährige und wo ich 60-jährige Frauen, die man früher als ältere Damen bezeichnet hat, absolut attraktiv finde. Und da bin ich nicht der Einzige." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in Thomas' Innerstes geben. Doch damit nicht genug...

Thomas ist privat ganz anders

"Der Fernseh-Gottschalk und der private Gottschalk sind zwei Personen, die nichts miteinander zu tun haben. Dass ich privat die gleichen Sorgen, Nöte und Probleme habe wie jeder andere, muss einem normalen Menschen eh klar sein. Und dass ich mit dem Alter genauso hadere wie jeder andere, der sich damit auseinandersetzen muss, dass es irgendwie enger wird, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar." Wow! Ob uns Thomas demnächst mit noch mehr emotionalen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Huch! So kennen wir ja gar nicht...