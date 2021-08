Thomas Gottschalk: Klatsche für Karina! Steht die Trennung kurz bevor?

Nun wird Thea in Amerika sicherlich triumphieren! Wie jetzt herauskam, ist der Moderator wieder eifrig dabei, andere Frauen anzuschmachten. Macht ihn seine Karina doch nicht so glücklich wie gedacht? In "Gottschalk feiert: Noch mal 18" war es Michaela May (69), der er gestand: "Du warst ein süßes Mädchen, genau mein Frauentyp. Es gab ja damals in der 'Bravo' ein bestimmtes Frauenbild, und das warst du." Von diesen Mädels hat man geträumt, verriet Gottschalk noch mit schmachtendem Blick, als er ein damaliges Foto von Michaela mit Gitarre in Schnürstiefeln und Minirock zeigte. "Das ist toll", schwärmte er verzückt.