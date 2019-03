Thomas Gottschalk: Überraschende Zukunfts-Beichte!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Monaten erschütterten die furchtbaren Bilder die Öffentlichkeit, die das ganze Ausmaß des Flammeninfernos in Malibu zeigten. Auch Thomas und seine Frau Thea verloren im Feuer ihr Hab und Gut. Gestern dann die nächste Hiobsbotschaft! Thomas und Thea gaben ihr Ehe-Aus bekannt. Doch wie soll es für den Entertainer nun weiter gehen?

Thomas Gottschalk: Eiskalte Abrechnung! Jetzt spricht er Klartext!

Thomas Gottschalk spricht über seine Schicksalsschläge

Mit "Bild" sprach der ehemalige "Wetten, dass...?"-Moderator über seine neue Büchersendung "Gottschalk liest?". Bei dem Interview gab Thomas aber auch ein paar private Einblicke in sein Leben und berichtete über den Verlust seines Hauses: "Es hat mir immer geholfen, die Dinge so einzuordnen, dass sie mir mein Leben nicht unnötig schwer machen. Plötzlich ist ein Schicksalsschlag eingetreten, der etwas beendet hat, von dem ich nicht gewusst habe, wie ich es beenden soll." Er fügt hinzu: "Wir hatten schon eine Weile überlegt, was wir mit der Mühle machen sollten, die viel zu groß für uns zwei geworden war, und wie alles weitergeht. Dann kam das Feuer…" Doch wo wird Thomas als nächstes wohnen?

Thomas spricht über die Zukunft

"Wir haben eine Wohnung in Berlin und ein Apartment in New York, in dem Thea gerne ist. New York wäre immer noch eine Möglichkeit. Aber dauerhaft dort zu leben ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Im Winter ist es zu kalt, im ist es zu heiß. Also: Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht", erklärt Thomas weiter. Wo der Entertainer also als nächstes Sesshaft werden wird, ist noch nicht bekannt.

Wie "Bild" weiter berichtet, soll Thomas bereits eine neue Liebe gefunden habe. Ob er sich mit ihr ein neues Leben aufbauen wird? Wir können gespannt sein! Offiziell bestätigt wurde dies von Thomas bis jetzt jedoch noch nicht...