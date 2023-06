Thomas Gottschalk & Ex Thea: Bittere Demütigung! Warum tut er ihr das an?

Kürzlich trafen die getrennten Eheleute bei der Hochzeit ihres Sohnes Tristan in New York aufeinander. Alles schien harmonisch, aber Thomas Gottschalk konnte sich eine fiese Bemerkung gegenüber Thea nicht verkneifen. "Familienfotos mit der Ex braucht auch niemand (außer die Presse)", kommentierte er später im Internet.

Nicht das erste Mal, dass der Moderator die Mutter seiner Söhne in aller Öffentlichkeit demütigt. Vor ein paar Monaten posaunte er im "Bild"-Interview: "Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt!" Und was ist mit der Frau, mit der er seit 1976 verheiratet ist? Offenbar hat er vergessen, dass sie ihm aus Liebe jahrzehntelang den Rücken freihielt, während er Karriere machte.

Reicht es dem Showmaster nicht aus, bei jeder Gelegenheit mit seiner Karina Mroß in die Kameras zu strahlen? Allein das versetzt Thea jedes Mal einen tiefen Stich ins Herz.