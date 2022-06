Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Dunkle Wolken über ihrem Liebesglück

Keine Frage, seitdem Karina Mroß (60) in das Leben des TV-Giganten getreten ist, hat sich so einiges verändert. Thomas Gottschalk (72) wirkt wie ausgewechselt. Kennengelernt haben sich die beiden 2018 beim SWR, sie arbeitete damals noch im Controlling, er als Moderator. Doch ihren Job hat die Blondine kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung gekündigt, angeblich um mehr Zeit zu haben. Und vermutlich auch, um ihr neues Luxus-Leben in vollen Zügen zu genießen. Wer würde seine Zeit nicht gerne in Gottschalks Haus am Malibou Lake inklusive privatem Stausee in den USA verbringen?

