Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Hochzeits-Hammer!

Wie unter dem Post von Thomas deutlich wird, sind seine Fans absolut sicher, dass Thomas und Karina in den Hafen der Ehe schippern wollen. So gratulieren ihm einige sogar schon zu dem bevorstehenden Ehrentag: "Glückwunsch zur anstehenden Hochzeit." Ob sie mit ihren Vermutungen wohl Recht haben? Thomas äußerte sich bis jetzt noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...