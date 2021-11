Thomas Gottschalk & Karina Mross: Jaa, jetzt ist raus!

Laut Karina Mross ist Thomas fern ab der großen Showbühne wie ausgewechselt! Während er vor der Kamera für seine extrovertierte Art bekannt ist, ist er privat eher bodenständig und ruhig. So offenbart Karina jetzt gegenüber "Bild", wie der gemeinsame Morgen nach der letzten "Wetten, dass..?"-Show verlief: "Trotz dieses Erfolgs hat Thomas keinen Höhenflug. Er ist zufrieden mit sich und freut sich, dass er sein Publikum glücklich machen konnte. Nach dem Frühstück ging er unseren Reiseplan für Amerika durch." Sie ergänzt: "Sobald wir im Hotel sind, legt er den Schalter um und ist sofort wieder mein Thomas. Ich bin so stolz auf ihn, dass er so ist. Dafür liebe ich ihn." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Thomas werfen! Ob Karina uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...