Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Jaa, Traumhochzeit in den USA

Immerhin hat sie seit der Trennung 2019 kein schlechtes Wort über Thommy verloren. Er hingegen muss bei jeder Gelegenheit herumtönen, wie verliebt er in seine blonde Badenerin ist. "Karina ist eine bildschöne Frau. Ich denke oft: Na, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch mal so einen steilen Zahn abgekriegt habe", jubelt der 71-Jährige in aller Öffentlichkeit. Muss das denn sein? Das ist für die Mutter seiner Söhne nach so vielen Ehe-Jahren wirklich nicht leicht und tut weh ...

Der Entertainer und Karina sind total vernarrt ineinander. Bei Thomas’ großem "Wetten, dass..?"-Comeback konnte jeder sein verliebtes Strahlen sehen. Die 59-Jährige saß in der ersten Reihe, himmelte ihn die ganze Zeit an. Und auch er suchte ihren Blick. Zum Schluss schenkte Thomas Gottschalk ihr einen Blumenstrauß – vor den Augen von 14 Millionen TV-Zuschauern. Folgt nun sein Antrag unterm Weihnachtsbaum?