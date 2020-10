Thomas Gottschalk und Karina Mroß: Job-Aus aus einem süßen Grund

Arbeiten? Muss Karina nun also wirklich nicht mehr! Dazu passt auch, dass das Paar wohl in absehbarer Zukunft in Gottschalks alte Wahlheimat übersiedeln möchte. „Karina ist auch ein großer Fan von Sonnenschein und von Kalifornien, und ich möchte dort wieder mit ihr hin“, bestätigte Thomas Gottschalk erst kürzlich. Er soll bereits eine Immobilie in den USA gekauft haben. Bis zum Umzug wird es zwar noch eine Weile dauern, denn momentan ist Gottschalk sehr gefragt. Ende des Jahres strahlt das Erste eine Jahresrückblick-Show mit ihm aus, und vom Frühjahr 2021 an ist er bei der achtteiligen Show-Reihe „Nochmal 18!“ dabei.

Aber danach wäre doch der perfekte Zeitpunkt, um mit seiner dann von allen beruflichen Pflichten befreiten Liebsten nach Kalifornien zu gehen – und dort endlich den wohlverdienten Ruhestand zu genießen…