Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Liebeskrise? Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht

Das Thomas einen ganz eigenen Stil hat, ist definitiv nichts. Doch wie er und seine Liebste nun berichten, gefiel Karina ein Outfit von ihm so gar nicht. So offenbart die Freundin des Entertainers gegenüber "Brisant": "Also ich glaube, ich habe das bis jetzt nur ein einziges Mal gesagt. Das war aber in so einer kurzen Hose, die hat mir nicht so gut gefallen. Das war ein bisschen zu jugendlich für mein Gefühl. " Hoppla! Einen Streit zwischen Thomas und Karina gab es deswegen allerdings nicht. So ergänzt Thomas: "Da hat sie gesagt: 'Zieh die Hose aus.' Habe ich gesagt: 'Okay.'"

Ob die beiden uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein...