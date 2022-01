Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Traumhochzeit noch in diesem Jahr?

Thomas hat den Segen der Familie

Zuerst ging es mit Karina im Schlepptau nach Amerika. Kurz nach Los Angeles, dann weiter nach San Diego. Dort wartete bereits Gottschalks Sohn Roman, der mit seiner Ehefrau und Söhnchen Sebastian in der sonnigen Küstenstadt lebt. "Mein größtes Geschenk ist, wie mich Roman und Melissa in die Familie aufgenommen haben", strahlte Karina im Anschluss an den Besuch.

Sohn Nummer eins hatte die üppige Blondine also schon mal überzeugt. Aber auch Gottschalks Jüngster Tristan soll ganz begeistert von seiner Stiefmutter in spe gewesen sein, hört man aus Bekanntenkreisen. Fehlt nur noch Thommys Schwester Raphaela. Auch da klappte es. "Ich finde, sie Karina eine schöne Frau, eine sehr edle Frau, eine sehr warmherzige Frau. Sie ist lebendig, und ich glaube, die gibt dem Thomas mal Widerworte, was ganz in meinem Sinne ist", schwärmte Raphaela nach dem Treffen.

