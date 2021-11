Thomas Gottschalk & Karina Mross: Unerwartete Neuigkeiten!

Eine spannende Reise steht ihnen bevor

Die Koffer sind längst gepackt, die zwei platzen vor Vorfreude. Endlich geht es zurück in Thommys zweite Heimat – in die USA. Wegen des Corona-Einreiseverbots konnte der TV-Star seine Familie dort seit 18 Monaten nicht besuchen. Dabei gibt’s im Hause Gottschalk, eine wunderschöne Nachricht zu feiern: Sohn Tristan hat sich verlobt. "Das macht mich glücklich", verriet der stolze Vater. Auf der Hochzeit werden sich Karina und Gottschalks Ex Thea wohl zum ersten Mal begegnen. Oha! Das wird ein Showdown der Rivalinnen ... Arme Thea!

Aber bis es so weit ist, genießen Thomas und Karina ihre Liebe im sonnigen Kalifornien. Mit langen Spaziergängen und romantischen Candle-Light-Dinners. In ihrem neuen Seehaus am Lake Malibu, einem privaten Stausee, etwa 48 km vom Stadtzentrum von Los Angeles entfernt. Fragt sich bloß, ob das TV-Urgestein dorthin ganz verschwindet? "Solange die Zuschauer mich wollen und der liebe Gott mich lässt, mach’ ich weiter", sagte er zu seinem Karriere-Ende.

